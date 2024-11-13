Dolar
34.36
Euro
36.34
Altın
2,575.82
ETH/USDT
3,160.20
BTC/USDT
90,135.00
BIST 100
9,300.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD, 2025 mali yılına 257 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2025 mali yılının ilk ayı olan ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 4 katına çıkarak 257 milyar dolara yükseldi.

Dilara Zengin Okay  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
ABD, 2025 mali yılına 257 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı

Washington DC

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek 2025 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı yaklaşık 257 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, 2024 mali yılının aynı ayında yaklaşık 67 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 287'ye yakın arttı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 226,4 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19 azalarak 327 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 24 artışla 584 milyar dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2024 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artarak 1,8 trilyon dolara yükselmişti.

Federal hükümetin 2024 mali yılındaki bütçe açığı, ülke tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığı olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar, küresel nükleer enerji kapasitesinin artırılmasında Türkiye'nin rolünü değerlendirdi
Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Beyoğlu'nda bir kişinin market çalışanını silahla tehdidi kamerada
Anadolu parsı fotokapanla görüntülendi

Benzer haberler

ABD, 2025 mali yılına 257 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı

ABD, 2025 mali yılına 257 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet