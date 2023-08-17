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Ekonomi

AB ülkelerinde şirketler rekor düzeyde iflas etti

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılın ikinci çeyreğinde şirket iflas başvuruları sayısı rekor seviyeye yükseldi.

Ata Ufuk Şeker  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
AB ülkelerinde şirketler rekor düzeyde iflas etti

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2023 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin şirket iflas verilerini yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde AB ülkelerinde şirket iflas sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,4 artarak verilerin toplanmaya başladığı 2015'ten beri ölçülen en yüksek seviye ulaştı.

İkinci çeyrekte ekonomideki bütün sektörlerde şirket iflasları bir önceki çeyreğe kıyasla artış gösterdi. Faaliyet alanlarına göre iflaslarda en fazla artış yüzde 23,9 ile konaklama ve yemek hizmetlerinde, yüzde 15,2 ile ulaşım ve depolamada ve yüzde 10,1 ile eğitim, sağlık ve sosyal faaliyetlerde gerçekleşti.

Bir önceki çeyreğe kıyasla iflas başvurularında en yüksek artış olan ülkeler yüzde 40,8 ile Macaristan, yüzde 24,8 ile Letonya ve yüzde 24,6 ile Estonya olarak belirlendi.

Böylece AB ülkelerindeki işletmelerin iflas beyan sayısı son 6 çeyrek boyunca artış gösterdi.

Yeni şirket açılış sayıları da ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 geriledi.

Avrupa genelinde yaşanan enerji krizi, gıda fiyatları başta olmak üzere enflasyondaki artışın getirdiği hayat pahalılığı gibi nedenler AB genelinde iflasların artmasına katkı veriyor.


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