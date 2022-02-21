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Ekonomi

AB, Ukrayna'ya 1,2 milyar avro kredi verecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya 1,2 milyar avroluk kredi verilmesini onayladı.

Ata Ufuk Şeker   | 21.02.2022
AB, Ukrayna'ya 1,2 milyar avro kredi verecek

Brüksel

AB Konseyi, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Ukrayna'ya acilen makro-finansal destek sağlanmasını içeren teklifin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'nın dış finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olmak için toplam 1,2 milyar avroluk kredi desteği iki taksit olarak sağlanacak.

Söz konusu paket, geçen hafta Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda da onaylanmıştı.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Son dönemde Rusya ile yaşanan gerilimler Ukrayna'nın ekonomik ve finansal istikrarını olumsuz etkiledi ve ülkeden önemli miktarda sermaye çıkışına neden oldu.

AB, Ukrayna'ya 2014-2021 yılları arasında çeşitli makro ekonomik programlarla 5 milyar avroluk kredi imkanı sağladı.

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