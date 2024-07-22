Dolar
32.97
Euro
35.88
Altın
2,393.23
ETH/USDT
3,482.50
BTC/USDT
67,430.00
BIST 100
11,233.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

Ata Ufuk Şeker  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

Brüksel

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemleri nedeniyle ilk olarak 2014'te başlatılan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 31 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Açıklamada, AB yaptırımlarının Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısı sonrasında önemli ölçüde genişletildiği anımsatıldı.

AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 14 yaptırım paketi yürürlüğe koydu.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.

AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti. AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014'te almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TCG ANADOLU gemisini ziyaret etti
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Benzer haberler

Kalaşnikov’un geliri yılın ilk yarısında yüzde 70 arttı

Kalaşnikov’un geliri yılın ilk yarısında yüzde 70 arttı

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

Brüksel'de STK'ler AB'nin Gazze politikasını protesto etti

Ukrayna: Ülkenin doğusundaki cephe hattında değişen yoğunlukta çatışmalar yaşanıyor

Ukrayna: Ülkenin doğusundaki cephe hattında değişen yoğunlukta çatışmalar yaşanıyor
Turizmde EURO 2024 sonrası Avrupa pazarı yeniden hareketlendi

Turizmde EURO 2024 sonrası Avrupa pazarı yeniden hareketlendi
AB dışişleri bakanları, "Ukrayna ve Orta Doğu" gündemiyle toplanıyor

AB dışişleri bakanları, "Ukrayna ve Orta Doğu" gündemiyle toplanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet