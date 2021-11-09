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Ekonomi

AB enerji sistemini güçlendirmek istiyor

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Enerji sistemimizi fiyat ve arz şoklarına karşı daha dayanıklı hale getirmeliyiz." dedi.

Ata Ufuk Şeker   | 09.11.2021
AB enerji sistemini güçlendirmek istiyor

Brüksel

Von der Leyen, Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) tarafından Brüksel'de düzenlenen CEO Etkinliği başlıklı programa video konferansla katıldı.

Enerji fiyatlarındaki artışın gündeminin üst sırasında yer aldığına işaret eden von der Leyen, bu yükselişin bütün dünyayı etkilediğini anlattı.

Von der Leyen, enerji fiyatlarına ilişkin yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini belirterek, "Gaza çok bağımlıyız. Kullandığımız doğal gazın yüzde 90'ını ithal ediyoruz ve bu sürdürülebilir bir durum değil." dedi.

Avrupa'nın stratejik doğal gaz rezervi kurma ve ortak doğal gaz temini gibi olasılıkları tartışması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, "Enerji sistemimizi fiyat ve arz şoklarına karşı daha dayanıklı hale getirmeliyiz. Yenilenebilir kaynaklara yatırım çok önemli. Yenilenebilir enerjinin yanında nükleer gibi istikrarlı kaynaklara ve geçiş sırasında doğal gaza ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Enerji fiyat şoklarından en çok etkilenen yoksul tüketicileri ve enerji yoğun işletmeleri desteklemek gerektiğini anımsatan von der Leyen, AB kuralarının üye ülkelerin enerjideki vergileri azaltmasına izin verdiğini anımsattı ve enerji konusunda uzun vadeli çözümün yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarından geçtiğini sözlerine ekledi.

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