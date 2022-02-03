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Ekonomi

AB, çip üretimini artırmak istiyor

AB Komisyonu Başkanı Leyen, kamu destek kurallarını çip yatırımlarına daha fazla destek sağlayacak biçimde uyarlayacaklarını, çip sektörünün finansmana erişimini kolaylaştıracaklarını söyledi.

Ata Ufuk Şeker   | 03.02.2022
AB, çip üretimini artırmak istiyor

Brüksel

 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, teknoloji şirketlerini temsil eden DigitalEurope adlı Brüksel merkezli kuruluşun düzenlediği "Dijitalin Ustaları 2022" adlı etkinliğin açılışında konuştu.

Çip kıtlığının küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlattığını anımsatan von der Leyen, Doğu Asya'daki çip fabrikalarının kapanmasının Avrupa'daki bütün üretim hatlarını durma noktasına getirdiğini söyledi.

Von der Leyen, çiplerin dijital dönüşümde en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret ederek, gelecek hafta Avrupa'nın ilk çip yasasını açıklayacaklarını bildirdi.

Çipsiz dijital teknolojilerin söz konusu olmadığını vurgulayan von der Leyen, "Çip değer zincirinin tamamında güçlü bir oyuncu olmamızı istiyorum." dedi.

"2030 yılına kadar dünya mikroçip üretiminin yüzde 20'si Avrupa'da olmalı"

Ursula von der Leyen, çip pazarının gelecek 10 yılda iki kat büyüyeceğine dikkati çekerek, "2030 yılına kadar dünya mikroçip üretiminin yüzde 20'si Avrupa'da olmalıdır." dedi.

Bu miktarda çip üretimi için Avrupa'daki mevcut üretimi 4 kat artırmaları gerekeceğini belirten von der Leyen, hazırladıkları yasanın çip yatırımlarını önemli ölçüde destekleyeceğini ifade etti.

Von der Leyen, hazırladıkları çip yasası ile sektöre 2030 yılına kadar 12 milyar avrodan fazla ilave kamu ve özel sektör yaptırımı çekeceklerini vurguladı.

Halihazırda Avrupa şirketlerinin çiplere yılda 6 milyar avro yatırım yaptığını anımsatan von der Leyen, hazırladıkları yeni düzenleme ile bunu artıracaklarını söyledi.

"Avrupa'nın yeni ve gelişmiş çip üretim tesislerine ihtiyacı var"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa'nın gelişmiş çipler konusunda tamamen yabancı üreticilere bel bağladığına işaret ederek, "Avrupa'nın yeni ve gelişmiş çip üretim tesislerine ihtiyacı var. Bu tesislerin büyük ön maliyeti bulunuyor. Bu nedenle özel sektör yatırımlarını çekmek için kamu desteği gerekli olabilir." diye konuştu.

AB'nin kamu destek kurallarını çip yatırımlarına daha fazla destek sağlayacak biçimde uyarlayacaklarını belirten von der Leyen, sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracaklarını ifade etti.

Von der Leyen, çiplerdeki tedarik zinciri sorununun ekonomik büyümeyi yavaşlattığına dikkati çekerek, "Tüm endüstriyel sektörlerin Doğu Asya'daki bir veya iki üreticiye bağlı olduğu mevcut durum sürdürülebilir değil. Bunu değiştirmek için ABD ve Japonya gibi benzer düşünen ortaklarla yarı iletken alanında ortaklıklar üzerinde çalışacağız." diye konuştu.


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