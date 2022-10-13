Dolar
18.59
Euro
18.09
Altın
1,675.34
ETH/USDT
1,230.10
BTC/USDT
18,700.00
BIST 100
3,558.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da CICA Zirvesi kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor
logo
Ekonomi

AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı

Denetlenen harcamaların yaklaşık üçte ikisinin ise yüksek riskli olduğu tespit edildi.

Ata Ufuk Şeker   | 13.10.2022
AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) fonlarının suistimal edilmemesi için kurulan Avrupa Sayıştayı, geçen yıl 5 milyar avronun üzerinde hatalı harcama yapıldığını bildirdi.

AB bütçesinin denetimini yapan Avrupa Sayıştayı, 2021 harcamalarına ilişkin yıllık raporunu yayımladı. Buna göre, toplam 181,5 milyar avroluk AB bütçesinden yapılan harcamalarda hatalar arttı.

AB bütçesinden yapılan harcamalardaki genel hata seviyesi 2020 yılında yüzde 2,7 seviyesindeyken, bu oran 2021'de yüzde 3'e çıktı. Böylece, geçen yıl AB harcamalarda yaklaşık 5,4 milyar avro yanlış biçimde harcandı.

Denetlenen harcamaların yaklaşık üçte ikisinin ise yüksek riskli olduğu tespit edildi.

Söz konusu hatalı harcamalar, AB ve ulusal kurallara uygun olarak kullanılmayan para miktarını temsil ediyor.

AB bütçesindeki harcamaların büyük kısmı üye 27 ülkenin yetkili makamları tarafından yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA, CICA Zirvesi’nin sonuç bildirisine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin tesisinin 30'uncu yılı dolayısıyla ortak bildiri yayımlandı
Bakan Bilgin: Asgari ücrette enflasyon tahribatı ortadan kaldırılacak, EYT kapsamlı olacak
TİHEK'ten bekara ev vermeyen emlakçıya ayrımcılık yasağı ihlali nedeniyle uyarı cezası

Benzer haberler

AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı

AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı

AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor

Bosna Hersekli siyasiler AB Komisyonunun 'aday ülke' görüşünden memnun

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
AB ülkeleri hava yollarının slot muafiyetini uzatmaya hazırlanıyor

AB ülkeleri hava yollarının slot muafiyetini uzatmaya hazırlanıyor
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den İran'a yaptırım sinyali

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den İran'a yaptırım sinyali
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet