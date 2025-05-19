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Ekonomi

AB, 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD ile yaşanan ticari gerilimlerin ardından Avro Bölgesi'nin bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 0,9'a, gelecek yıl için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e indirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
AB, 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Brüksel

AB Komisyonunun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2025 İlkbahar" raporu yayımlandı.

"Küresel ekonomik belirsizlik ortamında ılımlı büyüme" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2025'e tahmin edilenden daha güçlü bir zeminde başladığı, bu yıl büyümenin ılımlı biçimde devam edeceği, artan küresel politika belirsizliği ile ticari gerginliklere rağmen 2026'da büyümenin bir miktar hızlanmasının beklendiği kaydedildi.

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Raporda, AB ekonomisinin 2025'te yüzde 1,1, 2026'da yüzde 1,5, Avro Bölgesi ekonomisinin ise 2025'te yüzde 0,9, 2026'da yüzde 1,4 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonunun bir önceki "sonbahar" raporunda ise AB'nin 2025'te yüzde 1,5, 2026'da yüzde 1,8, Avro Bölgesi'nin ise 2025'te yüzde 1,3, 2026'da yüzde 1,6 büyüyeceği tahmin edilmişti.


Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Son raporla birlikte AB'nin 2025 ve 2026 büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Avro Bölgesi'nin büyüme tahmini de 2025 için yüzde 0,4, 2026 için de yüzde 0,2 düşürüldü.

Raporda, "Bugünkü tahminde, büyüme görünümü önemli ölçüde aşağıya doğru revize edildi. Bu zayıflayan küresel ticaret görünümü ve ticaret politikasına ilişkin yüksek belirsizlikten kaynaklanıyor." ifadesi yer aldı.

Bu yıl Avusturya'nın yüzde 0,3 küçüleceği, Almanya'nın büyümeyeceği, Fransa'nın yüzde 0,6, İtalya'nın yüzde 0,7, İspanya'nın ise yüzde 2,6 büyüyeceği tahmin edilen raporda, gelecek yıl Almanya'nın yüzde 1,1, Fransa'nın yüzde 1,3, İtalya’nın yüzde 0,9 ve İspanya'nın yüzde 2 büyüyeceği öngörüldü.

Raporda, enflasyonun bu yıl AB'de yüzde 2,3, Avro Bölgesi'nde yüzde 2,1 olmasının beklendiği, 2026'da enflasyon oranının AB'de yüzde 1,9, Avro Bölgesi'nde yüzde 1,7 seviyesine ineceği tahmin edildi.

Dünyanın ABD ticaret politikasındaki korumacı değişime büyük ölçüde hazırlıksız yakalandığı belirtilen raporda, 2 Nisan'da duyurulan gümrük tarifeleri artışlarının küresel ekonomide şok dalgalarına neden olduğuna işaret edildi.

Raporda, finansal piyasaların sert tepkisinin ardından tarifelerin askıya alındığı anımsatılarak, ABD ticaret politikasının belirsizliğe neden olduğu ve küresel görünüm üzerinde ağır bir yük oluşturduğu bildirildi.

ABD ve Çin arasında 12 Mayıs'ta tarifleri kısmen geri çekmek konusundaki anlaşmanın olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çekilen raporda, "Ancak, tarifeler yüksek seviyede kalmaya devam ediyor ve kaçınılmaz olarak ABD-Çin ticaret akışlarının kademeli biçimde azalmasıyla sonuçlanacak. Dünyanın en açık ekonomisi olan AB bu gerginliği hissediyor. Küresel pazarlardaki zayıf ekonomik genişleme kaçınılmaz olarak ihracat büyümesini yavaşlatacak." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, ekonomik görünümdeki risklerin aşağı yönlü olduğuna işaret edilerek, "Küresel ticaretin daha fazla parçalanması büyümeyi azaltabilir ve enflasyonist baskıları yeniden artırabilir." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'de enflasyondaki düşüşün devamı bekleniyor

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı raporda, sıkı para ve maliye politikası ile daha düşük enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyondaki düşüşün devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Bütçe açığının azalmasının öngörüldüğü ifade edilen raporda, kamu borcunun ılımlı seviyelerde seyredeceği belirtildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,8, 2026’da yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis de rapora ilişkin Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "AB ekonomisi, yüksek ticari gerginlikler ve artan küresel belirsizlik ortamında dayanıklılık gösteriyor." dedi.

Avrupa'da büyümenin 2025'te ılımlı bir hızda da olsa devam etmesinin beklendiğine işaret eden Dombrovskis, enflasyonun daha önce tahmin edilenden daha hızlı azaldığını söyledi.

Dombrovskis, "Görünümdeki riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Bu nedenle AB içinde rekabet gücümüzü artırmak için kararlı adımlar atmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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