Dolar
35.19
Euro
36.63
Altın
2,615.81
ETH/USDT
3,347.40
BTC/USDT
95,975.00
BIST 100
9,720.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın TCMB'nin 26 Aralık perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriyeli aktivist, terör örgütü PKK/YPG'nin Kamışlı'daki cezaevinde yaşadıklarını anlattı
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Göller Yöresi ile Konya'nın güneybatısı için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum'dan "Sinop Kent Meydanı" paylaşımı
Fatih'te metro alt geçidini kanalizasyon suyu bastı

Benzer haberler

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

Fed, faiz oranlarını sabit tutarak başladığı 2024'ü indirimle tamamladı

Türkiye'nin ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye'nin ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde yükseldi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde yükseldi
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet