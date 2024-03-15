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Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Burhan Sansarlıoğlu  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın TCMB'nin 21 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 45 ile yüzde 47,50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 45'te sabit tutulmuştu.

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