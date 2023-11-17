Dolar
28.70
Euro
31.25
Altın
1,985.05
ETH/USDT
1,927.70
BTC/USDT
36,190.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen Türkiye’nin Huzuru konulu toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor A Milli Futbol Takımı Almanya ile oynanacak özel maçın hazırlıklarını Berlin Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor
logo
Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Malatya'da ağır hasarlı iki bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet