Dolar
23.67
Euro
25.91
Altın
1,963.92
ETH/USDT
1,668.50
BTC/USDT
25,588.00
BIST 100
5,510.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na ilişkin konuşuyor
logo
Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Duhan Değirmenci  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya aranan 3 bin 97 kişinin yakalandığını açıkladı
AnadoluJet, İzmir-Bakü uçuşlarına başladı
Türk savunma sanayisi şirketleri NATO savunma bakanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla 5 bin 500 eserimizi restore edip ihyasını gerçekleştirdik
Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı

Benzer haberler

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 9 trilyon 635,2 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 9 trilyon 635,2 milyar lira oldu
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Küresel piyasalar Fed sonrası temkinli hareket ediyor

Küresel piyasalar Fed sonrası temkinli hareket ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet