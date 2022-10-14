AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, gelecek hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor.
İstanbul
AA Finans'ın, 20 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürülmüştü.