Dolar
17.96
Euro
18.32
Altın
1,778.26
ETH/USDT
1,881.50
BTC/USDT
23,987.00
BIST 100
2,867.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Belgin Yakışan Mutlu   | 15.08.2022
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 18 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Marmara'daki şiddetli yağışın ardından 3 ilden 466 su baskını ihbarı yapıldı
Van'da '4. Van Denizi Bisiklet Festivali' başladı
Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobil trafikte yoğunluğa neden oldu
İzmir'deki Meryem Ana Evi'nde "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" ayini yapıldı

Benzer haberler

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
TCMB 10 ay sonra ilk kez KİT'lere döviz satışı yapmadı

TCMB 10 ay sonra ilk kez KİT'lere döviz satışı yapmadı
Merkez Bankası rezervleri 101,3 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 101,3 milyar dolar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet