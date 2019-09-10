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Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler politika faizinde indirim bekliyor. Tahminler en düşük 175, en yüksek 375 baz puan indirim arasında yer aldı.

Murat Aslan   | 10.09.2019
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu.

Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 175, en yüksek 375 baz puan indirim arasında yer aldı.

25 Temmuz PPK toplantısında politika faizi 425 baz puan indirilerek yüzde 19,75 düzeyine çekilmişti.


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