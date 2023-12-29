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Ekonomi

AA Finans'ın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor.

Burhan Sansarlıoğlu  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
AA Finans'ın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti.

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