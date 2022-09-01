Dolar
18.20
Euro
18.23
Altın
1,702.66
ETH/USDT
1,553.00
BTC/USDT
19,951.00
BIST 100
3,169.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Gaziray’da gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunuyor. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor. POOL
logo
Ekonomi

AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

Belgin Yakışan Mutlu   | 01.09.2022
AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,46'dan yüzde 72,35'e yükseldi.

DönemEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak38,1210,0911,10
Şubat38,054,144,81
Mart44,785,345,46
Nisan57,705,967,25
Mayıs61,205,492,98
Haziran65,504,444,95
Temmuz70,463,402,37
Ağustos72,352,28
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Maltepe Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Tekirdağ'ın üzüm bağları, 1 yıl süresince üretimden hasada kadar fotoğraflanacak
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar alınacak
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4'üncü yılında

Benzer haberler

AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Küresel akıllı telefon sevkiyatının bu yıl yüzde 6,5 düşmesi bekleniyor

Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi

Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta rekor kırdı

Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta rekor kırdı
İngiltere'de 115 bin posta hizmetleri çalışanının grevi sürüyor

İngiltere'de 115 bin posta hizmetleri çalışanının grevi sürüyor
Bağımsız GSYH 2021'de yüzde 11,4 arttı

Bağımsız GSYH 2021'de yüzde 11,4 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet