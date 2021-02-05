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Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 05.02.2021
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Şubat Cuma günü açıklanacak 2020 yılının Aralık ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 8,8 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 6,5 ila yüzde 11,5 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, aralık döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,2 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Kasım 2020'de yıllık yüzde 11, aylık yüzde 1,3 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 8,7 yükselmişti.

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