Euro
7.79
Dolar
6.86
BIST 100
118,581.91
Altın
1,814.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 09.07.2020
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 28,7 azalış yönünde oldu.

Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 15,8 ila yüzde 40 azalış aralığında yer aldı.

Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi nisanda yıllık yüzde 31,4 düşüş kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise, nisanda yıllık yüzde 31,4, aylık yüzde 30,4 azalış göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 135 bine yaklaştı
Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Elektromanyetik enerjiyle Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi
İran'da Kovid-19'dan bir günde 221 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da son 24 saatte 87 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı