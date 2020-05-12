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Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,8 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 12.05.2020
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Mayıs Perşembe günü açıklanacak mart ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Buna göre, ekonomistlerin mart ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 2,8 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 0,5 ila yüzde 5,5 aralığında yer aldı.

Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 2,3 artacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi şubatta yıllık yüzde 10,5 yükselmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise, şubatta yıllık yüzde 7,5, aylık yüzde 1,2 artış göstermişti.

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