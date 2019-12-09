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Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 09.12.2019
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Aralık Cuma günü açıklanacak ekim ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Buna göre, ekonomistlerin ekim ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 4,6 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 3,5 ile yüzde 6,4 aralığında yer aldı.

Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı tahmin ediliyor.

Eylülde geçen yılın aynı dönemine göre arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 4,2, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 3,4 artmıştı. Öte yandan, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 yükselmişti.

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