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Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 11.09.2019
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

Istanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Eylül Cuma günü açıklanacak temmuz ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Buna göre, ekonomistlerin temmuz ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 2,9 azalış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 0,8 ile yüzde eksi 4,7 aralığında yer aldı.

Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1,7 azalacağı tahmin ediliyor.

Haziranda geçen yılın aynı dönemine göre arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 9,6, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 3,9 azalmıştı. Öte yandan, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7 gerilemişti.

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