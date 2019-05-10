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Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalmasını bekliyor.

Erhan Cihan Ünal   | 10.05.2019
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Mayıs Salı günü açıklanacak mart ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Buna göre, ekonomistlerin mart ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 5,4 azalış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 2,2 ila yüzde eksi 7,5 aralığında yer aldı.

Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,6 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,6 yükseleceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 5,1 azalırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise aylık bazda yüzde 1,3 artış göstermişti.

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