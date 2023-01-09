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Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2022'de 3 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Belgin Yakışan Mutlu   | 09.01.2023
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Istanbul

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ocak Çarşamba günü açıklanacak Kasım 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının kasımda 3 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 1 milyar 200 milyon dolar ile 5 milyar 200 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 46,8 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 41,8-49,4 milyar dolar aralığında oluştu.

Cari işlemler hesabı, Ekim 2022'de 359 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 38 milyar 176 milyon dolar olmuştu.

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