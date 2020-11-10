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Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Murat Aslan   | 10.11.2020
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yarın açıklanacak Eylül 2020 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 2,2 milyar dolar ile 4,5 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 32,7 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 25 milyar dolar ile 40 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesi, ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 23 milyar 203 milyon dolar olmuştu.

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