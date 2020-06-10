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Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Murat Aslan   | 10.06.2020
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Haziran Cuma günü açıklanacak Nisan 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 2,2 milyar dolar ile 5,2 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 10,9 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentileri 3,5 milyar dolar ile 17,5 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesi, martta 4 milyar 923 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 463 milyon dolar olmuştu.

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