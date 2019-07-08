Euro
6.42
Dolar
5.72
BIST 100
98,793.44
Altın
1,400.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret ediyor
logo
Ekonomi

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 300 milyon dolar fazla vereceğini öngörüyor.

Belgin Yakışan   | 08.07.2019
AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayı cari işlemler hesabının 300 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Temmuz Perşembe açıklanacak Mayıs 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler mayıs ayı cari işlemler hesabının 300 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler dengesi beklentisi, 900 milyon dolar fazla ile 600 milyon dolar açık arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 8,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 13,5 milyar dolar olurken, en düşük beklenti ise 1,7 milyar dolar oldu.

Cari işlemler dengesi, nisanda 1 milyar 334 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 634 milyon dolar olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya Yahudileri İsrail için ciddi bir iç sorun
Yemen barışı için kozmopolit diplomasi
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları

Benzer haberler

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB kredi kartı işlemlerindeki faiz oranlarını indirdi

TCMB kredi kartı faiz oranlarını düşürdü