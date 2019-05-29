AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, GSYH'nin 1. çeyrekte yüzde 2,5 azalmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 0,1 oldu.
İstanbul
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Cuma günü açıklanacak 2019 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistler yılın 1. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,5 daralmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistler 1. çeyrekte ekonomideki daralmanın yüzde 1,7-4,3 aralığında olacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 2,3, en düşük yüzde eksi 2 oldu.
Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2,6 büyümüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.