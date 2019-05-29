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Ekonomi

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, GSYH'nin 1. çeyrekte yüzde 2,5 azalmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 0,1 oldu.

Erhan Cihan Ünal   | 29.05.2019
AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Cuma günü açıklanacak 2019 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Ekonomistler yılın 1. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,5 daralmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistler 1. çeyrekte ekonomideki daralmanın yüzde 1,7-4,3 aralığında olacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 2,3, en düşük yüzde eksi 2 oldu.

Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2,6 büyümüştü.

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