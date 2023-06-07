A1 Capital, halka arzdan elde edeceği gelirin tamamını işletme sermayesinde kullanacak
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Esenpak, "2023 yılında şirketimiz için bir dönüm noktası gerçekleşiyor. Şirketimizi halka arz ediyoruz. A1 Capital’in halka arz edilmesi ile öz kaynaklarımız neredeyse iki katına çıkacaktır." dedi.
İstanbul
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, A1 Capital'in halka arzından elde edecekleri gelirin tamamını işletme sermayesinde kullanacaklarını belirterek, "A1 Capital olarak içinde yer aldığımız sermaye piyasaları sektörüne şu an itibarıyla bir milyar liranın üzerinde bir kaynak sağlıyoruz. Halk arz gelirinin de sermayemize eklenmesiyle birlikte oluşacak kaldıraç etkisinin sonucunda, bu katkı çok daha üst seviyelere ulaşacaktır." dedi.
Serkan Esenpak, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halkı arzının ilk temellerinin 2021 yılında atıldığını, şirketin aslında 33 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve 2013 yılından itibaren de A1 Capital markası ile sektörde devamlılığını sağlandığını ifade etti.
Halka arzın, halka açık çatı şirketleri Güler Yatırım Holding açısından olduğu kadar A1 Capital olarak kendi açılarından da son derece önemli bir konu olduğunu belirten Esenpak, şunları kaydetti:
"2021 yılında bu konudaki çalışmalarımızı başlatmıştık. 2022 yılının aralık ayında KSS onayımızı almıştık. Bunu takiben 12 aylık finansallarımızla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurumuzu yaptık ve bu ay içerisinde de halka arzımızı tamamlayarak borsada işlem görmeye başlayacağız.
Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin tamamını işletme sermayemizde kullanacağız. Biz zaten bir yatırım kuruluşuyuz. A1 Capital olarak içinde yer aldığımız sermaye piyasaları sektörüne şu an itibarıyla bir milyar liranın üzerinde bir kaynak sağlıyoruz. Halk arz gelirinin de sermayemize eklenmesiyle birlikte oluşacak kaldıraç etkisinin sonucunda, bu katkı çok daha üst seviyelere ulaşacaktır."
Esenpak, A1 Capital olarak bir yatırım bankası gibi çalışmakta olduklarını belirterek, "Bir milyar liranın üzerinde bir fon sağlamış durumdayız. Öz kaynaklarımız an itibarıyla bir milyar liraya yaklaşmış durumda. Halka arzdan gelecek olan parayla neredeyse 2 milyarlık bir büyüklüğe ulaşmış olacağız. Bunun hem sektörümüze hem de yatırımcılarımıza önemli katkılar sağlayacağını söyleyebilirim.
A1 Capital olarak her zaman için çalışanlarımıza yatırım yaparak, değer katmaya çalıştık ve çalışan memnuniyetine de özel bir önem gösterdik. Gün gittikçe büyüyoruz. Bu büyüklüğün içinde de müşterilerimize, yatırımcılarımıza, yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunduğumuz kişilere, en doğru yatırım için yönlendirmelerde bulunabilmeyi ön planda tutuyor ve bu nedenle de çalışanlarımızın gelişimine de çok fazla önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Aracı kuruluşların da borsada işlem görmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz"
Mehmet Serkan Esenpak, yapılan işlerin doğru işler olduğu takdirde rakamsal getirinin her zaman bunu takip ettiğine işaret etti.
Esenpak, "Geçen yıl son derece olumlu bir yıl geçirmiştik. Açıkladığımız finansallarımıza da baktığınızda 571 milyonluk bir kar rakamımız, 898 milyonluk bir öz varlığımız bulunuyor. Şimdi halka arzdan gelecek nakitle bu rakamlar çok daha yukarılara çıkacaktır. Bunlarla birlikte zaten iyi giden piyasamızda, çok daha büyük rakamlara ulaşacağımıza biz canı gönülden inanarak, ilk günkü heyecan ve çalışma azmi ile yolumuza devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.
Son halka arzlara bakıldığında, bir milyonun üzerinde bir yatırımcının halk arzlara sürekli katıldığını aktaran Esenpak, "A1 Capital olarak sermaye piyasalarının en köklü kuruluşlarından biriyiz. Reel sektör şirketlerinin borsada işlem görmesine aracılık etmiş öncü kuruluşlardan biri olarak, yatırım kuruluşlarının da borsada işlem görmesinin, sektör açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden yatırımcılarımızın da A1 Capital gibi sektörün öncü aracı kurumlarından birinin halka arzına ciddi anlamda ilgi göstereceğini düşünüyorum." diye konuştu.
"Son 2,5-3 üç yıldır fevkalade başarılı bir halka arz dönemi geçiriyoruz"
Sermaye piyasaları sektörünün her daim büyümekte olan bir sektör olduğuna dikkati çeken Esenpak, sermaye piyasalarının bir ülkenin ekonomisinin dinamosu olduğunu kaydetti.
Esenpak, "Sermaye piyasaları gelişmemiş bir ülkenin gerçekten ekonomisinden söz etmek çok kolay değil. Baktığımız saman, sermaye piyasaları daimi olarak büyüyen bir sektördür. Borsada işlem gören şirket sayısının çok daha fazla artacağını düşünüyorum. 'Seçimler geride kaldı ve belirsizlik ortamı da kayboldu. Önümüzdeki dört, beş yılın planı bellidir' şeklinde düşünerek, sermaye piyasalarının ivmelenerek büyümesi devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Gerçekten çok başarılı bir 2022 yılı geçirdiklerini aktaran Esenpak, şöyle devam etti:
"2023 yılında şirketimiz için bir dönüm noktası gerçekleşiyor. Şirketimizi halka arz ediyoruz. A1 Capital’in halka arz edilmesi ile öz kaynaklarımız neredeyse iki katına çıkacaktır. Halka arz gelirlerimizi de sermayemize ekleyeceğimiz düşündüğümüzde, 2023 yılında da başarılı bir yıl geçirmeyi bekliyoruz.
Geçen yılki 571 milyonluk kar rakamımızın üzerinde bir kar rakamına ulaşacağımızı düşünüyorum. Halka arzlar son derece önem taşımaktadır. Son 2,5-3 üç yıldır sektörümüz halka arzlar anlamında oldukça başarılı bir dönem geçiriyor. Halka arzların son dönemde performanslarında bir miktar düşüş olduğunu görsek bile, yatırımcılarımızda halka arzlara olan ilginin devam ettiğini de görüyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.