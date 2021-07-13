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Ekonomi

7 ildeki 13 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Ankara, İzmir, Tokat, Yozgat, Diyarbakır, İstanbul ve Nevşehir'deki 13 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 13.07.2021
7 ildeki 13 taşınmaz özelleştirilecek

Ankara

Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu taşınmazların satışına yönelik pazarlık usulüyle ihale yapılacak.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, teklif sunulması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri ÖİB'e elden teslim etmesi gerekecek.

Taşınmazlar için geçici teminat bedelleri 20 bin lira ile 4 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.

Ankara, İzmir Tokat ve Yozgat'taki 5 taşınmaz için 25 Ağustos'a, Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve Nevşehir'deki 8 taşınmaz için 1 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.

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