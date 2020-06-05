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Ekonomi

53 havalimanı Kovid-19'a karşı sertifikalandırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibarıyla 47 havalimanı daha uçulabilir sertifikasını almaya hak kazandı." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 05.06.2020
53 havalimanı Kovid-19'a karşı sertifikalandırıldı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik olarak havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını belirterek, "Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibarıyla 47 havalimanı daha uçulabilir sertifikasını almaya hak kazandı." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan mücadelenin şu ana kadar başarılı şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Kovid-19 salgınına yönelik olarak havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını aktaran Karaismailoğlu, “Havalimanları Kovid-19’a karşı tüm tedbirlerini alıyor. Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibarıyla 47 havalimanı daha uçulabilir sertifikasını almaya hak kazandı. 53 havalimanı artık salgına karşı önlemlerle donatılarak, güvenli bir şekilde vatandaşımıza hizmet verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, sertifikasyon programıyla tüm havalimanlarının salgın tedbirleriyle tekrar düzenlenmeye başlandığını bildirdi. Program kapsamında bilgilendirme ve denetimlerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Karaismailoğlu, yeni normalleşme sürecinde İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon olmak üzere 6 havalimanının sertifikasyon sürecinin tamamlanarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarının başlatıldığını hatırlattı.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"53 havalimanımızın artık Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirleri aldığı tescillendi. Bizim tedbirlerimiz seyahatin her aşamasında. Vatandaşımızın gönlü ferah olsun. Havalimanlarında ve uçaklarda tüm sağlık tedbirlerini en üst düzeyde aldık. Sertifika verilen tüm havalimanlarımızda önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği."

Karaismailoğlu, salgın sürecinde Türkiye'nin kendine yetmesi dışında bugün itibarıyla 102 ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde paylaşarak ve üreterek büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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