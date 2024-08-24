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Ekonomi

3 ülkeden "polyester elyaf" ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

Çin, Endonezya ve Güney Kore menşeli polyester elyaf ürününün ithalatı için uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Seda Tolmaç  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
3 ülkeden "polyester elyaf" ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

Ankara

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu ürünün ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma neticesinde, Çin, Endonezya ve Güney Kore menşeli ürüne yönelik önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu nedenle Çin menşeli ürünlerin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin kilogram başına 0,21 dolar, Endonezya ve Güney Kore menşeli ürünlerin ithalatında ise CIF bedelinin yüzde 6,2 ila yüzde 12'si oranında uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.​​​​​​​

Öte yandan Bakanlıkça hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, plastik ve mamulleri sınıfında yer alan "Diğerleri (yalnızca rezistans telleri döşeli ve terminal pimleri bulunan soket/semer tipli polietilen ek parçalar)" ürününün ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu ürün için birim gümrük kıymeti kilogram başına 10 dolar olarak belirlendi. Ürün, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.


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