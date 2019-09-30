3 kamu bankası mevcut konut kredilerini yeniden yapılandırıyor

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Ekonomi

3 kamu bankasından mevcut konut kredilerinde faiz indirimi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan ağustostan önce konut kredisi kullanmış müşteriler, kredilerini aylık yüzde 0,99 faizle yenileyebilecek.

Belgin Yakışan   | 30.09.2019
3 kamu bankasından mevcut konut kredilerinde faiz indirimi

İstanbul

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, ekonomideki olumlu gelişmeler ile faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda ağustos ayı itibarıyla konut kredilerinde faiz indirimine gidildiği, 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla konut kredisi kullandırımına başlandığı anımsatıldı.

İndirim kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterileri kapsıyor

Açıklamada, ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilere, talep etmeleri halinde kredilerinin aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacağı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekmekte olup 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0,99 oranından, 500 bin lira üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir."

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