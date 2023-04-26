3 ayda yaklaşık 5,8 milyon adet çeyrek altın üretildi
Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu.
İstanbul
AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi.
Darphane'nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.
Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.
Çeyrek altın üretimi geçen yıl ocakta 824 bin 110 adet, şubatta 438 bin 590 adet ve martta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.