27. Uluslararası İş Forumu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı
Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi, "Suudi Arabistan'da her sektöre yönelik iş imkanı var. Türk iş insanlarını bu projelere ortak olmaya davet ediyorum." dedi.
Riyad
Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi, Suudi Arabistan'ın neredeyse her yerinde şantiyeler bulunduğunu ve çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirterek, "Suudi Arabistan'da her sektöre yönelik iş imkanı var. Türk iş insanlarını bu projelere ortak olmaya davet ediyorum." dedi.
27. Uluslararası İş Forumu (IBF) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da başladı. 27. IBF Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu kapsamında düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Riyad Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Naif Abdullah Al Rajhi ve IBF Başkanı Erol Yarar ile iş insanları katıldı.
Fuarın açılışında konuşan Suudi Arabistan Ticaret Bakanı el-Kasabi, Türk iş insanlarını Riyad'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Suudi Arabistan'ın çok önemli bir değişimden geçtiğini söyledi.
Suudi Arabistan'ın geleceğe yönelik dinamik bir politikası olduğunu vurgulayan Kasabi, ülkenin sahip olduğu yer altı ve üstü stratejik varlığıyla değerli olduğunu belirtti.
Kasabi, Suudi Arabistan'ın nüfusunun 40 yaş altında olduğunu belirterek, gelecek neslin değişime hızlı ayak uydurduğunu ve asrın diliyle konuştuğunu ifade etti.
Suudi Arabistan'ın neredeyse her yerinde şantiyeler bulunduğunu ve çalışmaların çok hızlı ilerlediğini aktaran Kasabi, "Suudi Arabistan'da her sektöre yönelik iş imkanı var. Türk iş insanlarını bu projelere ortak olmaya davet ediyorum. Benim babam, kendi şirketinde Türk ortağıyla 55 yıl işbirliği yaptı. Türklerin düşünceleri ve zihinleri çok ileride. Yapıcı çözümler üretiyorsunuz ve sanayide çok iyi bir deneyime sahipsiniz." diye konuştu.
MÜSİAD'ın iki ülke arasındaki işbirliğini artırmada önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Kasabi, forum ve fuarın gerçekleştirilmesinde destek olanlara teşekkür etti.
"Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var"
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Uluslararası İş Forumu'na MÜSİAD olarak en fazla önemi verdiklerini, üzerinde en çok durdukları organizasyonların başında geldiğini söyledi.
Müslüman iş insanları arasında "global bir iş ağı" kurma fikrinden yola çıkan bu platformun, bugün toplam 25 ülkeden 42 iş insanı derneğini bir araya getirdiğini belirten Asmalı, "Bu yılki IBF Zirvemiz, 3-11 Mart 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın çok önemli ticari şehirleri olan Riyad, Cidde, Mekke ve Medine’de düzenleniyor. 27. IBF kapsamında Ekonomik Forum Zirvesi, B2B görüşmeler, fuar ve ticaret odaları ile buluşmalar da gerçekleştirilecek. İnşallah güzel işbirliklerine imza atacak, iki ülke için de çok verimli sonuçlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Özellikle son iki yıldır, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerin belirgin şekilde artış kaydettiğini belirten Asmalı, şöyle konuştu:
"Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ticaret hacmi 2023 yılı itibarıyla 6,8 milyar dolara ulaşarak, son 8 yılın en yüksek rakamına ulaşmıştır. Buna karşın, söz konusu rakamlar iki ülkenin karşılıklı yatırım potansiyelinin altındadır. İki ülkenin stratejik hedefleri orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret olduğunu düşünürsek daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Zira hem Türkiye hem de Suudi Arabistan, doğrudan yabancı yatırımlar bağlamında, oldukça cazip iki ülke konumundadır."
Suudi Arabistan’da da girişimcilik faaliyetleri ve yatırım fırsatlarının oldukça çeşitli ve potansiyel yatırımcılar için oldukça ilgi çekici olduğunu dile getiren Asmalı, kendilerinin de fırsatları değerlendirmek ve karşılıklı ticareti en optimum seviyeye çıkarmak arzusunda olduklarını ifade etti.
Asmalı, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’na büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Türk ve özellikle de MÜSİAD’lı iş insanları olarak bizler, Suudi Arabistan’a 2030 Vizyonu’na giden yolda büyük katkılar sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Biz inanıyoruz ki Türk iş insanlarına, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’nda çok büyük görevler düşmektedir. Dolayısıyla, Suudi iş insanlarının Türk iş insanlarıyla kuracağı işbirliklerinin, öncelikle her iki ülkeye de büyük ekonomik katkılar vereceğini bilmeliyiz." diye konuştu.
"Fuar, 'Medine pazarı' ruhunu tekrardan yaşatmaya katkı sağlayacak"
IBF Başkanı Erol Yarar da 1990 yılında beş arkadaş bir araya gelerek bir hayal kurduklarını ve her şeyin hayalle başladığını ifade ederek, "Dedik ki dünyadaki birçok ülkede kardeşlerimiz, iş adamı kardeşlerimiz var. Öyle bir teşkilat kuralım ki bu kurmuş olduğumuz teşkilat bütün bu kardeşleri, tacir kardeşleri bir araya getirsin. O zaman bir dernek kurmamız gerekiyordu, 1990 yılında MÜSİAD'ı kurduk." dedi.
Bugün MÜSİAD'ın 13 bin üyesi ve 60 bin şirketle, 80 ülkede temsil edilen bir teşkilat haline geldiğini belirten Yarar, MÜSİAD'ın bu yapısıyla dünyadaki tek teşkilat olmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.
Yarar, Uluslararası İş Forumu'nu Suudi Arabistan'da yapabilmeyi uzun süredir istediklerini belirterek, bugün başlayan 27. IBF Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu ile Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın "Medine pazarı" ruhunu tekrardan yaşatmaya katkı sağlayacağını belirtti.
Yarar, iş forumunun Cidde, Mekke ve Medine’de düzenlenecek programlarla devam edeceğini vurgulayarak, "Biz Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizle kaynaşmak istiyoruz. İktisadi açıdan da kaynaşmak istiyoruz ve dünyaya örnek olacak bir işbirliğini başlatmak istiyoruz. Onun için bugün burada emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
"Karşılıklı yatırım ve ticaretin daha iyi noktalara gelmesini istiyoruz"
Riyad Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Naif Abdullah Al Rajhi ise forumun ve fuarın Türkiye ile Suudi Arabistan'ın hem yatırım hem de sektörel işbirliği anlamında daha iyi noktalara gelmesine katkı sunacağını belirtti.
Geçen ay 700 Suudi Arabistanlı iş insanının Türkiye'de geldiğini hatırlatan Rajhi, karşılıklı yatırım ve ticaretin daha iyi noktalara gelmesini istediklerini sözlerine ekledi.
27. IBF Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu kapsamında düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın açılışının ardından MÜSİAD üyesi firmalar ile Suudi Arabistanlı şirketler arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Ayrıca, bakanlar, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve IBF Başkanı Erol Yarar ile beraberindeki heyet fuar alanını gezdi, firma sahipleriyle sohbet etti.
Türk İhraç Ürünleri Fuarı 5 Mart Salı günü kapılarını kapatacak. 27. Uluslararası İş Forumu ise Cidde, Mekke ve Medine’de düzenlenecek iş programlarıyla devam edecek.