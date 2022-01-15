2022'nin en yatırımcı KİT'i TPAO olacak
TPAO, 22 milyar liradan fazla yatırım payıyla ilk sırada yer alırken bu kurumu 14,6 milyar lira ile TCDD, 8,5'er milyar lira ile BOTAŞ ve TEİAŞ takip ediyor.
Ankara
Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), 2022'de 61 milyar 870 milyon 156 bin liralık yatırıma imza atacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha geliştirme çalışmaları için ayrılan ödeneğin de katkısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en çok yatırım yapacak KİT olarak öne çıktı.
AA muhabirinin, 2022 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 43 milyar 487 milyon 704 bin lira olan KİT'lerin yatırım ödeneği, bu yıl yüzde 42,3 artışla 61 milyar 870 milyon 156 bin lira olarak öngörüldü.
TPAO, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha geliştirme çalışmalarına yönelik Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi için ayrılan 14,8 milyar liralık ödeneğin de içinde bulunduğu 22 milyar 135 milyon liralık yatırım hedefiyle KİT’ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu.
Ödenek tahsisinde TCDD Genel Müdürlüğü 14,6 milyar lira ile ikinci, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü de 8,5'er milyar lira ile üçüncü, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 2 milyar 840 milyon lira ile dördüncü sırada yer aldı.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 1 milyar 524 milyon lira, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise 1 milyar 122 milyon lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 1 milyar lira tutarında yatırım yapacak.
Bu yıl Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) 416,6 milyon lira, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 404,6 milyon lira, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 160 milyon lira, Türkiye Şeker Fabrikaları 145,3 milyon lira yatırım gerçekleştirecek.
KİT yatırımlarının yüzde 37'si madenciliğe gidecek
Öte yandan, bu yıl KİT yatırımlarının yüzde 37'sini madencilik yatırımları oluşturuyor. Madencilik için 2022'de 22,8 milyar lira, enerji için 19,9 milyar lira, ulaştırma ve haberleşme için 17,2 milyar lira tutarında KİT yatırımı öngörüldü.
Bunları yaklaşık 1,5 milyar lirayla imalat ve 460 milyon lirayla tarım sektörlerine yönelik yatırımlar takip edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.