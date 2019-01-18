2018'de kurulan şirket sayısı artış gösterdi

TOBB'a göre kurulan şirket sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı, kapananlar yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu

ANKARA

Kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2018'e ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta kurulan şirket sayısı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 7,35 artarak 6 bin 356 oldu. Kapanan şirket sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 1,69 artışla 2 bin 49 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,03 artarak, 72 bin 871'den 85 bin 279'a çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,05 azalarak 13 bin 517'den 12 bin 564'e geriledi.

Muhabir: Dilara Zengin,Mustafa Çalkaya