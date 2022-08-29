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Ekonomi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletmesini üstlenen grup dünya listesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü idaresinde DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, küresel değerlendirmelere konu olmaya devam ediyor.

Burak Akay   | 29.08.2022
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletmesini üstlenen grup dünya listesinde

Çanakkale

Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletmesini üstlenen DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi, dünya inşaat sektörünün referans dergisi ENR'de "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, küresel değerlendirmelere konu olmaya devam ediyor.

Planlanandan 1,5 yıl önce 4 yıllık sürede tamamlayan ortak girişimin üyeleri, dünya inşaat sektörünün referans dergisi ENR'de "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer aldı.

ENR’ın 2022 yılı Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi sıralamasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nin ortak yüklenicileri Limak 50. ve Yapı Merkezi 58., Projenin Güney Koreli ortakları DL E&C 94. ve SK ecoplant ise 49. olarak sıralandı.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, ENR dergisinin 27 Eylül-4 Ekim 2021 tarihli sayısında özel bir bölüm ile değerlendirilmişti.

Dergi, projenin inşaatı sırasında kullanılan ileri teknolojileri ve üstün teknik özelliklerini yerinde ziyaretle derinlemesine inceleyerek kapağına taşımış ve 10 sayfalık özel bir bölümle projenin ortaklarını ve tüm ayrıntılarını okuyucusuyla paylaşmıştı.

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