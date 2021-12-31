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Ekonomi

16 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi

Ahşap mobilya ile ayakkabı imalatçıları, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, güzellik uzmanı ve kuaförün de aralarında bulunduğu 16 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayanlar 12 ay sonra çalışamayacak.

Orhan Onur Gemici   | 31.12.2021
16 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralarında ahşap mobilya imalatçısı, ayakkabı imalatçısı, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, güzellik uzmanı ve kuaförün de bulunduğu 16 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdi.

"Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iş kazaları açısından "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki ahşap mobilya ile ayakkabı imalatçıları, baca yağlı kanal temizleme personeli, boyama operatörü, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, güzellik uzmanı, kesimci (ayakkabı), kuaför, mobilya döşemecisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı, saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü meslekleri için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.

Bu mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

"Mesleki Eğitim Kanunu"na göre ustalık belgesi alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacak.

Bu kapsamdaki denetimler iş müfettişlerince yapılacak. Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında idari para cezası uygulanacak.

Yeni eklenen 16 meslekle birlikte, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta olup Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 204'e yükseldi.

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