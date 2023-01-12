Dolar
18.78
Euro
20.22
Altın
1,884.19
ETH/USDT
1,401.00
BTC/USDT
18,145.00
BIST 100
4,854.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

104 ülkeye 10,5 milyon dolarlık pul biberi ihracatı

Türkiye'nin pul biber ihracatı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 10,5 milyon doları geçti.

Eşber Ayaydın   | 12.01.2023
104 ülkeye 10,5 milyon dolarlık pul biberi ihracatı

Şanlıurfa

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2021 yılında 9 milyon 222 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. 2022 yılında ise ihracat, bir önceki senenin rakamlarını yüzde 14,3 aşarak 10 milyon 549 bin dolar oldu.

Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, Özbekistan, Nijerya, Malta, Rusya, ABD ve İtalya'nın da aralarında olduğu 104 ülkede yemekleri lezzetlendiren pul biberden 2022'de 4 bin 241 ton satış yapıldı.

Geçen yıl en çok pul biber ihracatı yapılan ülke 2 milyon 350 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 1 milyon 401 bin dolarla Hollanda, 1 milyon 382 bin dolarla İngiltere izledi.

"Pul biberin 104 ülkeye ihraç edilmesi çok önemli"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, 2022 yılında artan pul biber ihracatının, isotun ana vatanı Şanlıurfa açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Küresel ısınma ve Kovid-19 salgınıyla gıdanın öneminin tüm dünyada daha da ön plana çıktığını aktaran Kızıldemir, tüm çiftçilerin topraklarına sahip çıkarak üretime devam etmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kızıldemir, pul biberde ihracat rakamlarının artmasının mutluluk verici olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Ülkemizde isot denince akla gelen ilk isim Şanlıurfa'dır. Pul biber ihracatı 2022 yılını boyunca artarak yıl sonunda da bir önceki yıla göre artışla tamamlandı. Birçok ihracat firması, Şanlıurfa'da ve Güneydoğu'da üretilen pul biberi yurt dışına gönderiyor. Pul biberin 104 ülkeye ihraç edilmesi çok önemli. Kentimizde bu yıl biber ekim alanları azalmıştı, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi biber eken çiftçilerimizin desteklenmesi halinde ihracat rakamlarımızın 2023 yılında daha da yukarılara çıkacağına inanıyoruz. Bu sayede yöre çiftçisi ülke ekonomisine de önemli katkı sağlamış olacak."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Yaşamına tanık olanlar, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın mücadelesini anlattı
Doğa temalı üst geçitle Ormanya'ya ulaşım kolaylığı sağlanacak
İstanbul'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
Türk şirketi Cezayir’de çölde tarım yapmaya başladı

Benzer haberler

104 ülkeye 10,5 milyon dolarlık pul biberi ihracatı

104 ülkeye 10,5 milyon dolarlık pul biberi ihracatı

Türkiye'nin otomotiv sektörü Almanya'ya 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Türkiye'nin otomotiv ihracatını 5 il sırtladı

Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat 35 milyar dolara dayandı

Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat 35 milyar dolara dayandı
İhracatçı, İhracatı Geliştirme AŞ kefaletiyle 13 milyar liralık kredi kullandı

İhracatçı, İhracatı Geliştirme AŞ kefaletiyle 13 milyar liralık kredi kullandı
Hırdavat sektöründen 11,8 milyar dolarlık ihracat

Hırdavat sektöründen 11,8 milyar dolarlık ihracat
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet