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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da “Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı”nda konuşuyor.
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Ekonomi

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek

Borsa İstanbul'da, bugünkü işlemlerin takası, yılbaşı tatili sebebiyle 2 Ocak Perşembe, yarınki işlemlerin takası da 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ali Canberk Özbuğutu  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek

İstanbul

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Borsa İstanbul'da yarınki işlemlerin ardından yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak.

Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarın tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise 1 Ocak'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Ocak'ta yapılacak.

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