Euro
9.55
Dolar
8.10
BIST 100
1,382.15
Altın
1,732.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Saat 10.15'te başlayan ve 47 sınav merkezinde düzenlenen sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi.

Selma Kasap   | 28.03.2021
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan ve 47 sınav merkezinde düzenlenen sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşılama sürecinde 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için randevular açıldı
Türkiye'nin hibe ettiği Kovid-19 aşıları Bosna Hersek'e ulaştı
Kovid-19'u yenen hemşire Merve Köksal: Bildiğimiz bütün hastalıklardan daha ağır ve sancılı geçen bir süreç
Japonya'da uzmanlar Kovid-19'da 'yeni dalga' riskine karşı uyardı
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 400'den fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak

TUS ve STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları yapıldı

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları bugün yapılacak

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları bugün yapılacak
2021-YÖKDİL/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

2021-YÖKDİL/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
YKS için geç başvurular bugün ve yarın yapılabilecek

YKS için geç başvurular bugün ve yarın yapılabilecek