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Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı.

Selma Kasap   | 01.03.2020
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) yapıldı.

YÖKDİL, saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi.

Sınav, İngilizce'de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapça'da sadece sosyal bilimler alanında yapıldı.


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