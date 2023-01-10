YTB'nin "2023 Türkiye Bursları"na başvurular başladı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunan "Türkiye Bursları" programının 2023 yılı başvuruları başladı.
Ankara
YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Büyük Öğrenci Projesi" olarak 1992'de başlatılan ve 2012'de YTB'nin koordinasyonuyla "Türkiye Bursları" markasıyla dünyaya açılan, Türkiye'nin resmi uluslararası öğrenci burs programının 2023 yılı başvuruları açıldı.
Başvurular dünyanın tüm ülkelerinden; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilere açık olacak.
Burs programlarına başvurular, 20 Şubat'a kadar "https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/ " sayfasından alınacak.
Dünyanın en kapsamlı burs programı
Uluslararası öğrencilere diğer burs programlarına göre geniş imkanlar sunması ile öne çıkan Türkiye Bursları, her yıl rekor sayıda başvuru alıyor.
Türkiye Bursları programı; üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ile gidiş-dönüş uçak bileti olanaklarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak tanınıyor.
Tüm bunların yanında Türkiye Bursları'nın kapsamı içinde yer alan; Araştırma Bursları, Başarı Bursları ve Katip gibi diğer programlar ise farklı başvuru dönemlerinde YTB'nin internet sitesi ve sosyal medya kanallarından duyuruluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.