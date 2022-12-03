YTB-Baykar ortak programıyla 18 ülkeden 200 öğrenciye burs verildi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Baykar ortaklığında, mühendislik dallarında Türkiye Bursları-Baykar Ortak Teknoloji Burs Programı kapsamında, 18 ülkeden 200 öğrenciye burs verildi.
Ankara
YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Bursları-Baykar Ortak Teknoloji Burs Programı oluşturuldu.
Program çerçevesinde hedef ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik, 18 ülkeden mühendislik dallarında 200 lisans ve yüksek lisans öğrencisi burs aldı.
Burs programına ilişkin mutabakat metni, dün YTB Başkanı Abdullah Eren ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından imzalanmıştı.
Burs programı ile Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi anlayışı, hedef ülkelerden eğitim için Türkiye'ye gelen öğrencilere aşılanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.