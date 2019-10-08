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Eğitim

'Yola çıkan her çocuğun rehberi olmak görevimiz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,'Yola çıkan her çocuğun yolculuğunu değerli kılmak, yolunu kısaltmak, rehberi olmak, ihtiyacını karşılamak bizim görevimiz.'dedi.

Selma Kasap   | 08.10.2019
'Yola çıkan her çocuğun rehberi olmak görevimiz'

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrenciler için hazırlanan bin 140 sorudan oluşan ölçme destek paketine ilişkin, "Yola çıkan her çocuğun yolculuğunu değerli kılmak, yolunu kısaltmak, rehberi olmak, ihtiyacını karşılamak bizim görevimiz. Ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarıyla yola devam eden çocuklarımızın verimliliğini artırmak da öyle." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ücretsiz düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına giden öğrencilere kaynak desteği sağlamak için hazırlanan bin 140 soruluk ölçme destek paketine ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, şunları kaydetti:

"Başarı hikayelerinin kahramanlarından 'okuyacak kitabım, çalışacak test kitabım olmadığı için...' diye başlayan cümleler duyarız. Hikayenin devamında kendi çözüm yollarını bulurlar. Kimisi kütüphanelerde çalışır kimisi arkadaşının kitaplarıyla hazırlanır kimisi öğretmenlerinden destek alır ve bugüne ulaşır. Yola çıkan her çocuğun yolculuğunu değerli kılmak, yolunu kısaltmak, rehberi olmak, ihtiyacını karşılamak bizim görevimiz. Ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarıyla yola devam eden çocuklarımızın verimliliğini artırmak da öyle... Kurslara destek için ünitelere yönelik 5, 6 ve 7'nci sınıf seviyelerinde bin 140 sorudan oluşan ölçme destek paketi hazırladık."

Bakan Selçuk, ölçme destek paketine Bakanlığın internet adresindeki "bit.ly/2pShl4D" linkinden ulaşılabileceğini de bildirdi.

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