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Eğitim

YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor

Genç bilim insanlarının uluslararası dergilerde yabancı dilde yayın yapma becerisini geliştirmek ve Türkiye'de yapılan bilimsel araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak için geliştirilen "Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi" hayata geçiyor.

Selma Kasap   | 21.09.2022
YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor

Ankara

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, seviye tespit sınavı sonrasında İngilizce seviyeleri "iyi" ve "çok iyi" düzeyde olan doktoralı araştırmacıların akademik yazma yetilerini artıracak "Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı" 24 Eylül cumartesi günü başlayacak.

Program kapsamındaki eğitimler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından verilecek. 175 akademisyenin yararlanacağı ve haftada 6 saat olarak yapılacak eğitimler, 11 Ocak 2023'te tamamlanacak.


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