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Eğitim

YÖK'ün finansman karnesinden Bilkent tam not aldı

Bilkent Üniversitesi, YÖK tarafından açıklanan 2018-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda "Bütçe ve finansman" kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Selma Kasap   | 02.10.2019
YÖK'ün finansman karnesinden Bilkent tam not aldı

Ankara

Bilkent Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) açıklanan 2018-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda "Bütçe ve finansman" kategorisinde ilk sırada bulunuyor.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, AA muhabirine raporla ilgili açıklama yaptı.

Bilkent Üniversitesinin araştırma bütçesi açısından lider vakıf üniversitesi konumunda olduğunu ifade eden Atalar, "Üniversitemiz, yıllık giderlerinin yüzde 11'ini araştırma faaliyetleri için kullanmaktadır. Sadece 2018 yılında kütüphanesi için 12 milyon liranın üzerinde bütçe ayıran üniversitemizin bu alanda öncü konumunda olması memnuniyet verici." dedi.

Bilkent Üniversitesinin öğrencilerinin çoğunluğunu çeşitli oranlarda burslarla desteklediğini vurgulayan Atalar, şöyle devam etti:

"Üniversitemizin bütçe gelirleri içinde öğrencilerden alınan eğitim ve yurt ücreti, sadece yüzde 39'luk bir orana sahip. Görüldüğü gibi üniversitelerin masrafları, öğrencilerden alınan gelirin yarısını bile karşılamıyor. Bu nedenle üniversitenin sahip olduğu şirketlerin kazançlarıyla öğrenciye ve bilime yatırım yapıyoruz. Üniversitenin kurduğu şirketler modelini Türkiye'de ilk defa Bilkent Üniversitesi olarak hayata geçirdik. YÖK'ün açıkladığı karnede, öğrencilerlerden eğitim ücreti olarak aldığımız ücretlerden çok daha fazlasını üniversite için harcadığımız için öne çıktığımızı düşünüyoruz.

Türkiye'deki tüm üniversitelerin araştırmaya ayırdıkları bütçe payı, endüstri ile yürüttükleri projeler ve üniversitelerin sağladıkları eğitim burslarından yararlanan öğrenci oranları gibi kriterlerin değerlendirilmesi yoluyla belirlenen bu raporun 'Bütçe ve finansman' kategorisinde ilk sırada yer almış olmayı mutlulukla karşıladığımızı belirtmek isterim."

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