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Eğitim

YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı

ÖSYM Başkanlığınca dün yapılan sınava başvuran adaylar, soruların tamamını 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek.

Selma Kasap   | 04.11.2019
YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca dün yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün uygulanan YÖKDİL'in temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.


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