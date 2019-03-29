YÖKDİL sonuçları açıklandı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın sonuçları açıklandı.
Ankara
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın sonuçları açıklandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen sınavın sonuçlarını adaylar, "http://yokdil.yok.gov.tr/" adresinden öğrenebilecek.
Sınav sonuçlarına itirazlar 1-5 Nisan'da, YÖKDİL Sınavı Kılavuzu'nda belirtilen usulde yapılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.