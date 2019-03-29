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Eğitim

YÖKDİL sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 29.03.2019
YÖKDİL sonuçları açıklandı

Ankara

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen sınavın sonuçlarını adaylar, "http://yokdil.yok.gov.tr/" adresinden öğrenebilecek.

Sınav sonuçlarına itirazlar 1-5 Nisan'da, YÖKDİL Sınavı Kılavuzu'nda belirtilen usulde yapılabilecek.

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